В Москве прошел рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов

В столице проходит рейд ГИБДД. На этот раз под прицелом сотрудников Госавтоинспекции оказались самокатчики и велосипедисты и водители других средств индивидуальной мобильности.

Не спешившиеся курьеры, молодые люди, нарушающие скоростной режим, а также несовершеннолетние, которым запрещено управлять электросамокатами. Всем москвичам, не соблюдающим порядок на дороге и тротуаре, выписали штрафы.

Такие проверки являются профилактикой аварий и напоминают гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения. Даже если вокруг недобросовестные велосипедисты и самокатчики.