Мать Блиновской рассказала о болезни внучки: "Две дырки на сердце"

Мосгорсуд изменил приговор Елене Блиновской, осужденной на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств.

Сообщается, что апелляция смягчила блогеру срок наказания - до 4,5 года. Также штраф в миллион рублей снизили до 950 тысяч. В ближайшее время Елена из СИЗО будет переправлена в тюрьму, где ей останется сидеть 1,5 года.

После вынесения приговора мать "королевы марафонов" Нина Останина высказалась в беседе с журналистами о состоянии здоровья младшей дочери Елены Авроры, которой вскоре исполнится шесть лет. Она отметила, что девочка унаследовала проблемы с сердцем от матери.

"У дочки эти две дырки на сердце должны были закрыться. Закрылась только одна, потому что она очень страдает по маме. Сделайте выводы", - заявила родительница Блиновской Super.

В свою очередь, отец Блиновской Олег Останин добавил, что Аврора помнит маму, несмотря на то, что не видела ее уже почти три года. С Еленой, по его словам, удается поддерживать общение, но редко: раз в 1-2 месяца.

Отметим, что суд отказал Елене Блиновской в отсрочке наказания. Защита просила перенести исполнение приговора до тех пор, пока младшему из четверых детей Блиновской не исполнился 14 лет — до 2034 года.