Российский FPV-дрон впервые ударил по центру Харькова

В центр Харькова впервые прилетел российский FPV-дрон. По данным прокуратуры, взрыв прогремел 13 октября в 9:20 мск в Киевском районе. Отмечается, что пострадавших нет.

Как заявило украинское издание "Страна.ua", российские беспилотники и раньше долетали до Харькова. По данным издания, с июня FPV-дроны ВС России долетают до северных окраин города.

Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей о самой сложной зиме за все время специальной военной операции. По его словам, ВС России наносят удары по трансформаторным подстанциям, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.