Ульяновский губернатор отчитался Путину о борьбе с бедностью фразой "даем не рыбку, а удочку"

Еще один реабилитационный центр для участников СВО построят в Ульяновской области. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор Алексей Русских на встрече в Кремле.

В регионе разработали 45 мер поддержки для бойцов и их семей. Жители помогают восстанавливать Мариуполь и Горловку, а также активно собирают гуманитарную помощь. Область может похвастать и экономическими успехами. Несмотря на санкции, удалось запустить все предприятия, которые планировали открыть, но уже без иностранного участия. Область занимает первое место по индексу промышленного производства в Приволжском округе. Заметно выросли доходы бюджета. А темпы роста зарплат опережают общероссийские.

Алексей Русских: "Серьёзно работаем над снижением уровня бедности. За последние пять лет уровень снизился с 15 процентов до 9,3. В этом, конечно, очень большое подспорье было оказано благодаря социальным контрактам. Их у нас в регионе заключено 11,5 тысячи. Я ставлю задачу дать семьям не рыбку, а дать удочку. То есть мы проанализировали, какие наиболее эффективные социальные контракты. Конечно, в большей степени в сельской местности, это все, что касается сельского производства".