Ульяновский губернатор отчитался Путину о борьбе с бедностью фразой "даем не рыбку, а удочку"

Еще один реабилитационный центр для участников СВО построят в Ульяновской области. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор Алексей Русских на встрече в Кремле.
В регионе разработали 45 мер поддержки для бойцов и их семей. Жители помогают восстанавливать Мариуполь и Горловку, а также активно собирают гуманитарную помощь. Область может похвастать и экономическими успехами. Несмотря на санкции, удалось запустить все предприятия, которые планировали открыть, но уже без иностранного участия. Область занимает первое место по индексу промышленного производства в Приволжском округе. Заметно выросли доходы бюджета. А темпы роста зарплат опережают общероссийские.