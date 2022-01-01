"Радиостанция Судного дня" повторила шифровку февраля 2022 года

"Радиостанция Судного дня" повторила шифровку от 11 февраля 2022 года. В эфире УВБ-76 прозвучало загадочное слово "гулоболт".

Как сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", сообщение прозвучало в эфире так называемой Жужжалки 13 октября в 13:07 по московскому времени. Впервые слово "гулоболт" радиостанция передала 11 февраля 2022 года.

Повторы появлялись в эфире УВБ-76 и в августе: радиостанция повторила несколько сообщений, звучавших на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью. Транслировались слова "нардосаж" и "пулолед". А 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом "орехобрус", прежде звучавшее 11 февраля 2022 года.

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 вещает с 1976 года. Большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание, а иногда передаются закодированные сообщения. В Роскомнадзоре заявляют, что данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.