Принц Уильям поит онкобольную Кейт Миддлтон шампанским, ликером и водкой

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл написал книгу "Королевский инсайдер", в которой рассказал об алкогольных предпочтениях британской венценосной семьи. По его словам, члены правящей династии пьют, как не в себя. Якобы исключение составляют только принц Уильям и его дедушка, принц Филипп. Будто бы будущий король весьма равнодушен к горячительным напиткам, а его старший родственник максимум, что себе позволял, это пиво.

Зато Уильям вечером угощает Кейт Миддлтон джин-тоником, который та якобы обожает. С этим напитком конкурирует только коктейль, в состав которого входят водка, маракуйя, малиновый ликер и пара капелек шампанского. Кстати, как утверждает Баррелл, именно этот коктейль подавали на свадьбе Уильяма и Кейт.

Что касается свекрови Миддлтон, то принцесса Диана не имела привычки регулярно прикладываться к бутылке. Однако она предпочитала белое вино, особенно шабли, и персиковый "Беллини". А вот ее бывший муж, король Карл III, не откажется пропустить стаканчик хорошего виски. Однако в связи с борьбой с онкологией монарх поумерил свои аппетиты и изредка позволяет себе мартини, "тщательно приготовленный из равных частей джина и вермута".

Также известно, что королева Елизавета II была неравнодушна к джину и коктейлю "Дюбонне", который был ее любимым напитком. А ее сестра, принцесса Маргарет, отдавала предпочтение виски Famous Grouse, передает NYPost.