Киевский режим не сможет обойтись без прямого участия американских военных при использовании ракет Tomahawk, если получит их от Соединенных Штатов. На это указал в понедельник, 13 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля назвал очевидным фактом то, что "обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов". Так Песков разъяснил заявление зампреда российского Совбеза Дмитрий Медведева о том, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине может очень плохо кончиться.

Песков также отметил, что про эту тему "Томагавков" мы уже так много говорили, что я не вижу смысла еще что-то повторять", сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель США при ООН Мэттью Уитакер утверждал, что Соединенные Штаты располагают мощным оружием, способным "причинить серьезный ущерб, если это потребуется", но киевскому режиму его пока не передавали.

Российский лидер Владимир Путин в ответ на смену риторики Вашингтона предупреждал, что в России уже ближайшее время могут сообщить о появлении новых видов оружия. Также политик отметил, что наше государство готово ответить на потенциальную передачу Киеву "Томагавков" усилением системы противовоздушной обороны (ПВО).