Россияне, которых вышлют власти Латвии за несданный экзамен на знание латышского языка, смогут найти пристанище и помощь в России. Об этом рассказал в понедельник, 13 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать решение официальной Риги ввести дедлайн для сдачи экзамена по латышскому языку. Если до 13 октября обладатели гражданства России не подтвердят достаточный уровень владения этим языком, их депортируют из прибалтийского государства.

Песков подчеркнул, что наша страна не оставит сограждан без помощи: "Если это граждане России, они могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь" (цитата по ТАСС).

Ранее глава думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что Латвия превратилась в одного из лидеров мировой русофобии. Никакого отношения к правосудию и госбезопасности действия официальной Риги не имеют – это незаконное преследование русских и защитников всех русскоязычных граждан Латвии, подчеркивал политик.

Российский лидер Владимир Путин напомнил про притеснения, с которыми сталкиваются на Западе люди, поддерживающие духовную связь с Россией и разделяющие наши нравственные ценности. Путин отмечал, что Россия последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия соотечественникам за рубежом.