Поверивший в свое превосходство принц Гарри крупно подставил Карла III

Принц Гарри после примирения с отцом поверил, что все еще имеет власть и высокое положение в Британии. Младший наследник Карла III написал дерзкое письмо министру внутренних дел Шабхане Махмуд и подставил отца.

Гарри снова требует выделить ему и его семье охрану за счет налогоплательщиков. В своем послании принц просит министра лично провести оценку рисков, которые возникают из-за отсутствия у герцогов Сассекских королевских секьюрити.

Ранее Гарри судился за право пользоваться государственной охраной, но проиграл дело. После примирения с отцом принц решил, что может использовать свое особое положение и "надавить" на министра. Необдуманный шаг герцога Сассекского может создать новую напряженность в семейных отношениях, тем более что ранее Гарри утверждал, что вопросы безопасности и судебное разбирательство были одной из причин, по которой он и король не разговаривали.

Более того, младший сын подставил под удар Карла III. Ранее в интервью BBC принц говорил, что отец мог вступиться за него и выделить охрану. "Гарри хочет, чтобы он сам и его семья были включены в особый список охраняемых лиц, но монарху неуместно вмешиваться в этот вопрос. Король не должен влиять на решения кабмина, он может вмешаться лишь в чрезвычайных случаях и капризы сына — явно не относятся к таковым. Своими публичными заявлениями Гарри мог навредить отцу, подорвать его беспристрастность в глазах подданных", — пояснил в беседе с Express королевский биограф Ричард Фицуильямс.

Эксперт отметил, что поведение Гарри в последнее время было непредсказуемым, и это не сулит ничего хорошего для его надежд на воссоединение с королевской семьей. "Трагическая смерть принцессы Дианы и то, как эта катастрофа травмировала Гарри, явно повлияли на его страхи за Меган и детей. Недавние инциденты с участием преследователя усугубили эти опасения, доведя их до абсурда", — отметил Фитцуильямс.