Трамп заявил о величии Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп признался в непростых отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Выступление американского лидера в израильском Кнессете транслировал Белый дом.

По словам Трампа, Нетаньяху не самый простой в общении парень. Однако, считает президент США, именно это делает его великим. Американский лидер отметил, что участие политика в переговорном процессе позволило приблизить для Израиля долгожданный день мира.

Президент США ранее признавался, что считал завершение конфликта на Украине очень простым делом. Трамп, по его словам, был уверен, что урегулировать украинскую проблему будет гораздо проще, чем ситуацию на Ближнем Востоке.