Собянин открыл Дворец бракосочетания в районе Митино

В столице сегодня открыл двери новый флагманский ЗАГС. Просторные залы бракосочетаний, несколько тематических зон для фотосессий. Ежегодно в нём смогут заключать до 8 тысяч новых семейных союзов. А еще будут чествовать юбиляров супружеской жизни и проводить церемонии имянаречения. На открытие приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Порог зала Дворца бракосочетаний чета Лисициных переступает второй раз в жизни. Церемонию 40-летней давности помнят, как будто это было вчера. Сегодня в день празднования юбилея супружеской жизни - те же волнение и трепет. На память - запись в семейном альбоме.

За годы совместной жизни любовь и взаимное уважение никуда не делись - шестеро детей готовы подтвердить. Время пролетело незаметно. Мать и жена всё так же полна энергии, отец и муж - педагог и поэт. Рецепт счастья проверен десятилетиями.

Новый Дворец бракосочетания, открытый в столичном районе Митино, поражает своими просторами и обилием света. Здание, построенное по индивидуальному проекту, позволяет проводить более восьми тысяч свадебных церемоний в год. На первой присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я так понимаю, сегодня первая пара, которая пришла сюда, замечательная, красивая. В этом красивом Дворце. Желаю вам счастья, долгих лет жизни, любящих детей. Всего вам самого доброго. Митинцы в свое время просили построить Дворец с учетом того, что район очень большой, несколько удаленный от Москвы, но замечательный и красивый. И очень много молодёжи. Поэтому я думаю, что Дворец будет востребован", - отметил Собянин.

Для торжественных регистраций здесь есть два зала, каждый из которых может вместить до 50 гостей. Планировка продумана до мелочей и наблюдать за церемонией удобно из любой точки помещения. Вид из окна подчёркивает уютную атмосферу.

"Существует комната для жениха, для невесты. У нас существует 8 фотозон, которые молодые могут выбрать для себя по душе", - сообщила Светлана Уханёва, начальник управления ЗАГС города Москвы.

Архитектурная доминанта Дворца - мраморная лестница, соединяющая первый и второй этажи. На улице установлена беседка-ротонда, где в хорошую погоду можно будет также проводить торжественные церемонии.

"Данная площадка находится на высоте 4 метра. Также при строительстве были сложности с подъездной дорогой. И в процессе строительства мы ее расширили на 5 метров", - рассказал Нияз Ситдиков, подрядчик.

"Фасады выполнены из светлого стеклофибробетона, внутреннее убранство разделено на две зоны. Второй этаж отдан под торжественную регистрацию брака, на первом этаже расположены все административные помещения", - отметил Василий Гиляров, заместитель руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы.

Помимо своего прямого назначения - "адреса счастья" - Дворец бракосочетаний будет выполнять ещё и функцию досуговой площадки: здесь будут проводить семейные и культурные мероприятия.