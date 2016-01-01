Кабмин разрешил задействовать резервистов за пределами России

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, позволяющие привлекать представителей мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании российской армии за пределами России.

Как уточняет ТАСС, речь идет о внесении изменений в федеральные законы "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О статусе военнослужащих" и касается россиян, заключивших контракт с Министерством обороны о пребывании в резерве.

Действующие законодательные нормы допускают привлечение резервистов к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Поправки позволят делать это и в мирное время. С этой целью в законодательстве появится понятие "специальные сборы".

Особо оговаривается, что пресловутые корректировки законодательства не затронут граждан, пребывающих в запасе.

Ранее сообщалось, что в ходе предстоящего с 1 октября осеннего призыва планируется призвать в ВС России 135 тысяч человек — это максимальный показатель с 2016 года, когда число призывников составляло 152 тысячи. В Госдуме объяснили, что это связано с плановым развитием армии и формированием новых частей, но никакого отношения к СВО не имеет.

Также в нижней палате парламента заверили, что новая система круглогодичного призыва в армию облегчит жизнь срочникам и сотрудникам военкоматов, поскольку ребята смогут в течение года спокойно пройти все требуемые процедуры, а военкоматы будут работать "без штурмовщины и авралов".