Аномальные дожди обрушились на Москву

Более трети месячной нормы осадков выпало за сутки в российской столице. Об аномальных дождях в Москве сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в Подмосковье пролилось более 30%. За минувшие сутки в столичном регионе местами выпало аномальное количество дождей. Больше всего осадков – 23 миллиметра – выпало в Новом Иерусалиме.

По прогнозу метеоролога, на Москву в течение дня прольется еще 25% месячной нормы дождей. Москвичей предупреждают: сейчас не по сезону холодно, температура +4,7. Пасмурно, ливневый дождь. Атмосферное давление ниже норы - 732,9 миллиметров ртутного столба. В климатическую норму температурный фон вернется только ближе к выходным.