Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе общения с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал "множество интересных вещей". Об этом рассказал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский политик, выступая в израильском парламенте, посвятил часть речи Стиву Уиткоффу, которого назвал успешным переговорщиком и хорошим парнем.

Трамп рассказал, как "отправил Уиткоффа на встречу с Путиным, думая, что это займет 15-20 минут". Однако спецпосланник, который "ничего не знал о России и Путине" и вообще "мало что понимал в политике", проговорил с российским лидером целых пять часов.

В ответ на вопрос пораженного президента США "Что, черт возьми, вы обсуждали целых пять часов?" Уиткофф заявил, что "они говорили о интересных вещах". Об этом рассказал в своем Telegram-канале журналист Live Александр Юнашев.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что помощник президента США Стив Уиткофф точно передает позиции российского руководства относительно возможных способов урегулирования украинского кризиса американскому президенту, как это было на переговорах на Аляске.

Белый дом называл Уиткоффа в числе тех, кто будет с американской стороны координировать работу с Россией и Украиной для скорейшей встречи российского президента Владимира Путина и предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Однако с тех пор прошло почти два месяца — сдвигов в организации такой встречи нет.