Ксения Бородина опубликовала компрометирующие мужа кадры: поймала Сердюкова с поличным

Ксения Бородина и Николай Сердюков в начале лета стали мужем и женой, а 23 июня с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе Villa Michetti.

Интересно, что на банкет по случаю регистрации брака Ксюша и Николай не позвали маму Сердюкова. Молодожены решили разделить радость с друзьями, мол, для родителей торжество в усадьбе, а после загса хотелось спокойно выпить виноградного сока с подружками. Так Бородина с самого первого дня выстроила границы. Ведущая четко показала, что у нее семья, в которой все будет по ее правилам.

Теперь выяснилось, что дом телеведущей напичкан камерами, она может в любой момент посмотреть, чем занимаются ее дети и муж. Как оказалось, устройства для слежения Ксения установила не зря. Николай Сердюков на днях попался на месте преступления.

Бородина посчитала, что все должны знать о произошедшем и опубликовала видео с камеры наблюдения. На кадрах блогер сидел на кухне в одиночестве и обедал. Рядом с ним был кот. Николай не удержался и втихаря дал пушистику еду из своей тарелки. При этом в следующую секунду к Сердюкову подбежал и пес. На этом ролик обрывается.

Ксения против того, чтобы животных кормили со стола, и не раз предупреждала об этом и детей, и мужа. За такое поведение Николай не только получил выволочку, но еще и был публично осмеян.

"Пойман на месте преступления", — подписала пост Бородина, добавив несколько смеющихся эмодзи.

Как отреагировал сам Сердюков на публичное разоблачение, неизвестно. Ранее телеведущая и блогер ругались из-за страсти Бородиной все выкладывать в Сеть. Николай высказывал недовольство жене, что на своей странице она выставляет его глупым.