Польша в настоящее время пребывает в состоянии войны с Россией в киберпространстве. Такое заявление сделал руководитель польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич.

По утверждению Ценцкевича, "это больше не "угроза", а реальность нынешнего времени, "если посмотреть на киберпространство".

Глава Бюро обвинил Россию в якобы нарушении воздушного пространства Польши, Дании и Германии с использованием дронов, не приведя доказательств. По его утверждению, это было "первое прямое столкновение" между НАТО и Россией, пишет Financial Times.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Европейский союз оказался в заложниках оголтелой политики прибалтийских государств и Польши. Политик подчеркнул, что это "действительно так, это видно невооруженным глазом, что называется".

В Польше при этом назвали важное преимущество России перед Европой, а заключается оно не в материальных аспектах. Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что европейские страны "намного больше" и "намного богаче", но Россия превосходит Европу по силе духа и в ментальности.