Минфин допустил пересмотр ставки "налога на роскошь"

Министерство финансов России не рассматривал возможность повышения налога на дорогостоящие автомобили и недвижимость) в новом бюджетном цикле. Об этом рассказал в понедельник, 13 октября, руководитель ведомства Антон Силуанов.

На вопрос о том, "рассматривали ли мы изменение налогов, в том числе НДФЛ — верхний предел, налогов на роскошь", Силуанов ответил отрицательно. Политик объяснил это тем, что "мы по НДФЛ приняли все решения в прошлом году и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверно, было бы неправильным".

Что касается увеличения налога на роскошь, больших денег в бюджет это все равно не принесло бы, цитирует министра "Интерфакс". Профильные ведомства могут вернуться к обсуждению этого вопроса, однако не сейчас.

Ранее первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова заявила, что в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) "у нас дополнительного изменения не предусматривается", поскольку ведомство в настоящее время считает подобные изменения избыточным.

При этом министр труда России Антон Котяков не поддержал идею о введении в России "налога на тунеядство" по аналогии с тем, что действует в Беларуси — граждане, не занятые в экономике, должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин в республиканский бюджет.