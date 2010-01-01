Оксана Самойлова обещает раскрыть всю правду о разводе с Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Заявление в суд блогерша подала еще 6 октября. На этот раз супруги не хайпуют, и на самом деле намерены разорвать отношения, так утверждает Оксана. И в подтверждение она даже оплатила госпошлину за подачу заявления.

Самойлова призналась, что у них с мужем не было ссор, Оксана просто устала, что ее не ценят. Что именно произошло, Самойлова не стала говорить, но очень прозрачно намекнула, что проблемы в браке были давно, она просто терпела и прощала. Молчание блогерши породило сомнения, а действительно ли они с Джиганом разводятся. В соцсетях разгорелись жаркие споры, народ уверен, что парочка опять создает шумиху для раскрутки. Среди тех, кто усомнился, оказалась и Ксения Собчак.

Пришлось Оксане объясняться. Самойлова вышла на связь и пообещала рассказать всю правду о разрыве, когда чуть отойдет от произошедшего. К заявлению блогерша прикрепила фото, на котором позирует в машине.

"Знаю, что ждете комментарии… Но нужно время, чтобы эмоции поутихли", — заявила она.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган встретились в 2010 году. Между ними сразу возникли чувства, влюбленные стали жить вместе. А свадьбу сыграли в 2012-м. Блогерша родила музыканту четверых детей. В семье и раньше были тяжелые времена. Так, пять лет назад Джиган ушел в загул после рождения долгожданного сына Давида. Тогда все зашло настолько далеко, что рэпер попал в реабилитационный центр, ходили слухи, что жена ушла от него. Но в итоге супруги смогли помириться.