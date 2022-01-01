Иноагенты Яшин* и Кара-Мурза* внесены в список террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обновила реестр лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму.

Согласно перечню, опубликованному на официальном сайте Росфинмониторинга, в него внесены признанные иностранными агентами тележурналист Владимир Кара-Мурза* и бывший муниципальный депутат Илья Яшин*.

Весной 2023 года Владимир Кара-Мурза* получил 25 лет колонии строго режима за государственную измену и распространение недостоверной информации о действиях ВС России на территории Украины. В декабре 2022 года Илью Яшина* приговорили к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях ВС России на территории Украины.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 осужденных, среди которых были также Яшин* и Кара-Мурза*. Такое решение было принято главой государства, чтобы вернуть на родину задержанных на территории иностранных государств россиян.

* лицо, признанное иностранным агентом и включенное в реестр террористов в экстремистов