В России предложили создать аналог Нобелевской премии по литературе

России необходимо учредить собственный аналог Нобелевской премии по литературе и привлечь к участию в ней представителей КНР, Индии, Латинской Америки, Африки, а также "нормальных людей в Европе". Такое мнение высказал в понедельник, 13 октября, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

По мнению Прилепина, пока "мы участвуем в чужом карнавале, который тем более уже и стыд и совесть потерял", хотя "они раньше хотя бы блюли некоторые там реноме".

Оригинальная Нобелевская премия по литературе, по утверждению российского писателя, себя дискредитировала, поскольку присуждающие ее члены комитета "сами не читают" произведения лауреатов и "сами презирают тех людей, которым они выдают премии", сообщает РИА Новости.

В России есть крупные литературные премии — например, "Большая книга" и "Слово". Премия "Гипертекст" была учреждена в память о писателе и главном редакторе "Литературной газеты" Александре Чаковском.

Уважительное отношение к русскому языку как основе культуры и общества остается одной из доминант развития России. Глава государства Владимир Путин указывал на то, что при всем уникальном этнокультурном и религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность.