Усольцевы сымитировали несчастье ради бегства из страны? Следователь указал на странности в исчезновении семьи

В Красноярском крае прекращены активные поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Поисковая операция продолжалась две недели и результатов не принесла. Тем не менее, работу в тайге продолжат подготовленные спасатели, сообщили в отряде "Лиза Алерт".

Решение прекратить массовые поиски связано с возрастающими рисками, ухудшением погоды и отсутствием возможности добраться до труднодоступных мест. За всё время поисков полторы тысячи добровольцев из девяти регионов прошли в общей сложности более 4 500 километров. К поискам семьи Усольцевых в тайге привлекали параплан и беспилотники.

Напомним, 28 сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка и вскоре перестали выходить на связь. 9 октября был зафиксирован сигнал мобильного телефона главы семьи, но это не помогло найти пропавших.

Основная версия произошедшего — туристы потерялись в лесу, однако многие специалисты отмечают, что в ней есть много нестыковок. Главная из них, как опытные походники могли заблудится в районе, который окружен населенными пунктами и имеет множество туристических маршрутов.

Все чаще в Сети всплывает предположение, что Усольцевы могли инсценировать свою пропажу, а сами сбежали за границу. Якобы Сергей не мог просто уехать из страны, так как обладал секретной информацией. Зачем бизнесмену с женой, дочкой и собакой бежать лесами не объясняется, зато аргументов в пользу этой теории все больше.

"Усольцевы опытные туристы, не те, кто первый раз пошел и потерялся. Раз опытные, то наверняка взяли с собой спички, нож, но не аккумулятор для телефонов. Как человек, умеющий выживать на природе, зная климат в Красноярске, не берет с собой пауэрбанк? Тем более с супругами был ребенок, значит родители продумывали больше деталей, чтобы сохранить ему жизнь в случае опасности", — задается вопросом бывший следователь, а сейчас адвокат Дмитрий Мордвинцев.

Подозрительным выглядит тот факт, что Усольцевы остались без связи, но однажды телефон Сергея подал сигнал. "Телефон Усольцева пробили, значит, он в какой-то момент поймал связь. Что ты делаешь первым делом в такой ситуации: звонишь, пишешь смс, кидаешь точку на карте, подаешь сигнал SOS, а они этого не сделали", — обратил внимание экс-следователь.

Эксперт предполагает, что телефон был выключен специально, а сигнал удалось поймать в тот момент, когда пропавший турист менял сим-карту. "Может их кто-то встретил и дал сим-карту иностранную? Они ее переставили, и по российским вышкам их уже не отследить", — рассказал Woman.ru Дмитрий Мордвинцев.

По словам эксперта, Усольцевы выбрали идеальный момент, чтобы сбежать, и все продумали до мелочей. "Если вдруг где-то их ловят на границе и к ним возникают вопросы, то у них есть алиби — потерялись, нет ни телефонов, ни паспортов: "Как же мы без паспорта? А он в машине и все ценные вещи остались дома. Мы никуда не планировали уходить"", — поделился предположением адвокат.

Более того, и погода указывает на то, что туристы могли планировать инсценировку исчезновения. "Они хорошо рассчитали погодные условия: снег пошел не сразу, а через пару дней. Все следы как раз замело. Может, потому они и выдвинулись одни, потому что это было им на руку, ведь их группа испугалась погодных условий", — заключил экс-следователь.