Политолог Супонина — о мире на Ближнем Востоке: Трамп сильно преувеличивает свой успех

Лидеры четырех государств-посредников в переговорах Израиля и ХАМАС — США, Катар, Египет и Турция — подписали соглашение о прекращении войны. Россия готова участвовать в любых форматах для разрешения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. По его словам, для достижения долгосрочного мира на Ближнем Востоке после выполнения плана Трампа нужно переходить к созданию Палестинского государства. В понедельник движение "Хамас" отпустило израильских заложников, которые провели в плену более двух лет.

События на Ближнем Востоке с ведущим программы "События. 25-й час" обсудила политолог-международник Елена Супонина.

— ХАМАС передает Израилю заложников. Звучат громкие лозунги про мир на века. Но давайте не будем путать мир и перемирие. Безусловно, преуменьшать заслуги Дональда Трампа нельзя. Без него не было бы этого перемирия. И в Газе продолжала бы литься кровь. Но назвать это вечным миром - явно преувеличение.

— Дональд Трамп, бесспорно, добился успеха, но в остальном он преувеличивает. Насчет мира на века в этой точке Ближнего Востока он очень сильно перегнул палку. Его план состоит из трех этапов. Сейчас состоялся, и хорошо, что он состоялся, первый этап: освободили оставшихся в живых заложников, 20 человек израильтян вернулись домой, выходят на свободу палестинские заключенные, несколько тысяч человек, и прекращаются ракетно-бомбовые обстрелы сектора Газа. С гуманитарной точки зрения — это большой успех и это благое дело. Спасены жизни людей. Но там же еще два этапа в этом плане. Их же всего три. А вот остальные этапы расписаны в общих чертах. И на самом деле, к чему приведут эти этапы? К созданию государства Палестина, как настаивает Россия, например, и многие другие члены Совета Безопасности ООН? Трамп тут напускает тумана, и уж никак не понятно, как оно будет создаваться, это государство. И кто будет управлять сектором Газа? Западным берегом реки Иордан? Будет ли это группа людей, которая будет управлять и тем, и другим, и потом приведет к созданию государства? Или это какое-то временное наднациональное управление? Трамп там нагородил много чего. Например, в наблюдательный совет должны войти, ну ладно, спецпредставители из Организации Объединенных Наций, которые курируют Ближний Восток… Но в этот наблюдательный совет, помимо представителей ООН, должны по замыслу Трампа, войти бизнесмены-бизнесмены, миллиардеры. Но что эти миллиардеры будут делать с сектором Газа?

— Так что, у Трампа план такой: аккумулировать большие средства, вложить в Газу и купить, таким образом, арабское население, сделать его лояльным и действительно превратить эту разрушенную территорию в город-курорт?

— Много было роликов, в том числе шезлонги, на которых, развалившись, сидят Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху на берегу Средиземного моря. И это восстановленный сектор Газа, там возвышаются "башни Трампа" и так далее. Но всё это мечты или придумки искусственного интеллекта, или же просто политический юмор. Сейчас аккумулировать средства в территорию, которая является неизвестно чем?.. Это же не государство, не автономия. Это непонятно что. Как там проводить выборы? Ну, трудно представить, чтобы на этом куске земли появилось сейчас Палестинское государство. Тем более, напомню, сектор Газа лежит отдельно, Западный берег реки Иордан лежит отдельно. И, в целом, вся Палестина — это такое лоскутное одеяло, которое прочерчено дорогами, которые контролируют израильтяне, контрольно-пропускными пунктами. И, наконец, сам Биньямин Нетаньяху по поводу этого чувствительного вопроса сейчас помалкивает. А что он думает насчет строительства государства Палестина? Ведь он всегда говорил, его министры тоже говорили, что этого никогда не будет. Поэтому, слава богу, люди вернулись домой. Слава богу, прекратилась бойня. Но о долгосрочном мире, наверное, сейчас говорить не приходится. И о регулировании тоже говорить не приходится.