Похищенный за ролики блогер Щепихин* получил пять лет колонии

Суд в Москве вынес приговор блогеру Арегу Щепихину*, обвинявшемуся в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса. Ему вменяли разжигание ненависти, оскорбление чувств верующих и экстремизм.

Подсудимому назначено наказание в виде пяти лет колонии, 200 часов исправительных работ и запрета на администрирование интернет ресурсов сроком на 2,5 года. Обвинение требовало посадить блогера на шесть лет, сообщает РИА Новости.

В июле Щепихин*, пока еще велось расследование, был внесен Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в перечень физических лиц, связанных с террористической или экстремистской деятельностью.

Блогер угодил в следственный изолятор после того, как СМИ сообщали о его похищении. В июне в социальных сетях появилось видео, где неизвестные за руки и ноги тащили Щепихина* по Ярославскому вокзалу, затем силой засунули его в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

Вскоре после этого власти Чечни заявили, что Щепихин* "не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов" по подозрению в оскорблении чувств верующих.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов