Европейский союз намеревается подготовить юридическое предложение, чтобы выделить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года. Об этом рассказали в понедельник, 13 октября, информированные источники.

Как уточняют источники Bloomberg, эту задумку удастся реализовать лишь в том случае, если европейские страны смогут достичь соглашения на встрече своих представителей в конце октября.

При этом Бельгия как основной держатель замороженных российских активов выступает против конфискации этих средств из страха перед потенциальными последствиями.

Однако, как отмечает агентство, "в ЕС все больше убеждаются, что использование 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России — единственный жизнеспособный вариант обеспечения устойчивой финансовой поддержки Украины, так как все прочие источники финансирования истощаются".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что указ президента России об ускоренном порядке приватизации государственного имущества был подписан на фоне враждебных действий европейских государств и целого набора санкций США. Политик предупредил, что наша страна будет защищать свои интересы и использовать весь возможный юридический инструментарий.

Испугались последствий и власти Франции. Вслед за Бельгией, предупредившей об угрозе расшатывания глобальной финансовой системы, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что "когда активы замораживаются, нужно уважать международное право".