Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Активно атакуют врага и наши бойцы в зоне спецоперации. Поражение неонацистам наносят экипажи сверхзвуковых истребителей Су-34. Авиабомбы с универсальным модулем планирования ложатся точно в заданный квадрат. Огневая поддержка с воздуха позволяет наземным силам развивать наступление.

Не дают противнику передышки операторы ударных беспилотников. На Константиновском направлении FPV-дроны бьют прицельно по силам ВСУ на линии боевого соприкосновения. На Харьковском направлении по укрепрайону противника ударили танкисты. Экипаж Т-72 оперативно выдвигается на позицию - всего несколько минут и боевая машина готова к выстрелу.

В Днепропетровской области наступление штурмовиков поддерживает беглым огнем артиллерия. Расчеты 130-миллимитровых пушек М-46 осколочно-фугасными снарядами накрыли взводный опорный пункт ВСУ, который координировал действия боевиков на переднем крае. Под надежным прикрытием наши бойцы сумели продвинуться в глубину обороны противника.