Маргарита Симоньян впала в беспросветное горе после смерти Кеосаяна: "Мы уже почти год не в объятиях друг друга. И я реву белугой"

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Прощание с режиссером прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали режиссера в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее. Где похоронили Тиграна Кеосаяна, семья не раскрывает.

После смерти любимого журналистка не может прийти в себя. Она работает, ходит на посвященные мужу мероприятия, но при этом видно, как ей больно. Маргарита расплакалась в эфире программы "Квартирник НТВ у Маргулиса", когда вспомнила о начале отношений с Кеосаяном.

Во время квартирника дочь режиссера Александра исполнила хит Стинга Until. Оказалось, что эта композиция очень много значила для Тиграна и Маргариты. Журналистка призналась, что это была "их песня".

"Там есть слова такие, что однажды ты встречаешь постороннего человека, и вдруг все звуки в мире затихают, и тебе кажется, что ты знал этого человека всю свою жизнь, и имеет значение только это, пока вы в объятиях друг друга. И вы боитесь только той секунды, когда закончится этот миг, когда вы в объятиях друг друга. Эта песня оказалась пророческой. Мы уже почти год не в объятиях друг друга. И я реву белугой", — поделилась Симоньян.