Силы ПВО в ночь на 14 октября сбили 40 дронов ВСУ над российскими регионами

Очередную попытку воздушной атаки на российские регионы отразили силы противовоздушной обороны в ночь на 14 октября. Как сообщили в Минобороны России, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 беспилотников ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбито в течение прошедшей ночи над территорией Белгородской области, 12 дронов – над Воронежской областью. По три беспилотника уничтожено над акваторией Черного моря и над территорией Тамбовской области, два дрона – над Республикой Крым, а еще один БПЛА сбит над Курской областью.

Попытки устроить массированную атаку на Белгородскую область ВСУ не прекращали с минувшего вечера. Как сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков, от удара дрона по парковке предприятия в селе Дорогощь Грайворонского округа погиб мирный житель. Позже ракетная опасность была объявлена по всей территории области. Жителям рекомендовали укрыться в подвалах. Режим отменили лишь рано утром.