Девять регионов получат 2 млрд рублей на первичное здравоохранение

Еще два миллиарда рублей на развитие первичного звена здравоохранения получат 9 регионов. В частности, деньги пойдут на строительство врачебной амбулатории в Херсонской области и поликлиники в Иванове.
Первичное звено - самое востребованные в медицине. Ежегодно на него ложится нагрузка в миллиард пациентов. Модернизация и капитальный ремонт объектов позволит повысить качество помощи за счет приобретения оборудования, в том числе высокотехнологичного. Еще одной темой совещания стала поддержка граждан в сложной жизненной ситуации.
"Здесь хорошо себя зарекомендовал социальный контракт. Заключив его, можно пройти переобучение для поиска новой работы, получить средства на открытие собственного дела либо ведение личного подсобного хозяйства. И тем самым улучшить своё материальное положение", - рассказал Мишустин.