Девять регионов получат 2 млрд рублей на первичное здравоохранение

Еще два миллиарда рублей на развитие первичного звена здравоохранения получат 9 регионов. В частности, деньги пойдут на строительство врачебной амбулатории в Херсонской области и поликлиники в Иванове.

Первичное звено - самое востребованные в медицине. Ежегодно на него ложится нагрузка в миллиард пациентов. Модернизация и капитальный ремонт объектов позволит повысить качество помощи за счет приобретения оборудования, в том числе высокотехнологичного. Еще одной темой совещания стала поддержка граждан в сложной жизненной ситуации.