В Ленобласти конь напал на пенсионерку: женщина осталась без руки

В Ленинградской области пожилая женщина осталась без руки в результате нападения коня, который без присмотра гулял по одному из СНТ. Пенсионерку в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. И это уже не первое подобное происшествие. Жертвами агрессивных лошадей в этом дачном посёлке едва не стали еще несколько человек. Хозяин животных, несмотря на многочисленные жалобы и штрафы, продолжает выпускать питомцев на самовыгул.

Когда соседи по СНТ сбежались на шум, 67-летняя пенсионерка уже лежала на земле. Отогнать встававшего на дыбы коня, который зашел на чужой участок, пытались шесть крепких мужчин с лопатами. Агрессивное животное кидалось на всех. Побежали за хозяином.

Видео с нападением коня на беззащитную женщину нет. Людям было не до этого. Но вот запись другого происшествия с тем же животным. Татьяна с двумя маленькими детьми пытается противостоять натиску огромного жеребца. Татьяну и детей тогда спасла соседка. Было это год назад. Но жаловались на агрессора и раньше.

Бурану около девяти лет. Резвый конь - дикий коктейль спортивных кровей. Мать добродушная. Так и ходят парой по садоводству в поисках еды. На участке их хозяина мало травы, но много хлама. И много коз.

Соседи уверяют - женщина, которая представилась Антониной, владелица животных только по документам. Она говорит - не хозяйка, а соседка. Просто присматривает. В ответе за стадо ее друг, которого сегодня забрала полиция.

К мужчине у соседей тоже много вопросов. Уже не раз угрожал людям вилами. Люди годами писали во все инстанции. Конструктивной реакции - ноль. На улицу теперь здесь выходят только вооружившись. Пожилая женщина, на которую напал конь, в реанимации. Состояние критическое. Своими зубами жеребец фактически ампутировал пенсионерке руку - врачам не удалось спасти конечность