МИД призвал россиян не ездить на Мадагаскар

Гражданам России настоятельно советуют воздержаться от поездок на Мадагаскар в свете политических волнений в этой стране. Об этом рассказали в понедельник, 13 октября, в российском Министерстве иностранных дел.

Как подчеркнуло ведомство на своем официальном сайте, Мадагаскар переживает острую фазу внутреннего кризиса, что уже привело к жертвам. Ситуация в этой дружественной африканской стране вызывает серьезную обеспокоенность.

Россиян просят не ездить на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, а тем, кто уже находится в этом островном государстве, рекомендуют избегать мест массового скопления людей.

Ранее стало известно, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул территорию государства на фоне требований об отставке — с сентябре в стране бушуют антиправительственные протесты. Изначально митингующие выражали недовольство проблемами с водоснабжением и электропитанием, затем добавились политические лозунги.

Депутаты Национальной ассамблеи Мадагаскара приступили к сбору подписей для созыва чрезвычайной сессии с целью отправить в отставку главу государства. В оппозиции подтвердили планы добиться роспуска "всех неэффективных структур".

Посольство Франции на Мадагаскаре объявило, что "вооруженные силы южной зоны Индийского океана и администрация Реюньона" имеют подготовленные на подобные случаи "планы, которые могут быть приведены в действие". О чем конкретно говорили в дипмиссии — не уточнялось, но официальный Париж заверил в уважении суверенитета Мадагаскара.