Многодетная мама Маша Круглыхина из "Дома-2" вышла замуж в третий раз: пошла под венец в белом платье и с фатой

Бывшая участница "Дома-2" Мария Круглыхина вышла замуж в третий раз. Ее мужем стал владелец шиномонтажа Алексей. Они познакомились в Дивеево, где оба живут.

Алексей сделал Маше предложение в конце лета в Санкт-Петербурге, а 11 октября они уже отправились под венец. Радостной новостью поделилась Круглыхина, опубликовав кадры со свадьбы на своей страничке в соцсети.

Маша многих удивила, выбрав для свадьбы пышное белое платье с длинной фатой. В Сети судачат, что для дважды разведенной многодетной мамы такой наряд не уместен. Но 40-летняя Круглыхина на пересуды внимания не обращает, она выглядит счастливой.

Отметим, что жених предпочел серый костюм-тройку в клетку, белую рубашку и коричневый галстук. Когда Алексей увидел Марию в образе невесты, то сразу подхватил ее на руки и поцеловал. В загс влюбленные зашли держась за руки.

Напомним, Маша Круглыхина прославилась, когда пришла на "Дом-2" вслед за своим возлюбленным Сергеем Палычем Адоевцевым. Парочка много скандалила, но в итоге они сыграли свадьбу на телешоу. Мария родила от первого мужа дочь, но Палыч запил, брак рухнул. Позже девушка встретила второго супруга Михаила, от него родила еще дочь и сына. Но мужчина отобрал у Круглыхиной жилье и выставил ее с детьми на улицу, так утверждала сама Маша.