Российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" способна стать сдерживающим фактором для стран Запада. С таким предупреждением выступили китайские эксперты.

Как пишет Sohu, особого внимания заслуживает способность "Буревестника" обходить любые системы противоракетной обороны (ПРО), а скорость российской ракеты не оставляет противнику никаких шансов.

"Буревестник" непременно нарушит существующий стратегический баланс в мире и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, предупреждают китайские специалисты (цитаты по RT).

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию отмечал, что российские Вооруженные силы получили много новейшего оружия, включая такое, которое прежде невозможно было вообразить. В числе прочего глава государства упоминал крылатые ракеты неограниченной дальности "Буревестник".

2 октября 2025 года Владимир Путин в ответ на смену риторики Вашингтона предупреждал, что в России уже ближайшее время могут сообщить о появлении новых видов оружия. Также российский лидер отметил, что наше государство готово ответить на потенциальную передачу Киеву "Томагавков" усилением системы противовоздушной обороны (ПВО).