В рамках ближневосточного урегулирования заключена "крупнейшая и самая сложная сделка". Так прокомментировал президент США Дональд Трамп заключение соглашения о прекращении конфликта в секторе Газа. В понедельник, 13 октября, документ подписали лидеры Египта, Катара, Соединенных Штатов и Турции.

Провозгласив наступление мир на Ближнем Востоке, американский лидер заверил, что Третьей мировой войны не будет: "Всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет".

Также Трамп отметил, что в подписанном документе подробно "изложено множество правил, положений и других аспектов" касательно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РБК.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел на фоне поддержки Западом киевского режима предупреждали, что еще никогда в современности Европа не была столь близка к началу большой войны. Ведомство заговорило о риске развязывания Третьей мировой войны на фоне подготовки Киевом провокации в духе "Гляйвицкого инцидента", который в 1939 году эсесовцы использовали как повод для начала войны с Польшей.

При этом западные СМИ пишут, что президент России Владимир Путин выигрывает Третью мировую войну, причем происходит это не на полях сражений на Украине. Авторы таких публикаций отмечают, что российский лидер планомерно движется к реализации своих целей: прекращению глобальной гегемонии США и разрушению мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны.