Стас Садальский уличил Хазанова в лукавстве: "Никуда не собирается уезжать, но недвижимость продал?"

Геннадий Хазанов продал пяти объектов недвижимости в Москве и области, по крайней мере, так утверждает SHOT. У него якобы практически не осталось жилья в России, но сохраняется сразу два бизнеса и высокая должность.

Как передает SHOT, 79-летний народный артист РСФСР по самым скромным подсчетам получил за свои дома и квартиры около 706 миллионов рублей. Жить, судя по всему, Хазанов планирует в скромной однушке площадью 39 квадратных метров на улице Люсиновской, в районе Замоскворечье. Единственная оставшаяся в собственности артиста квартира оценивается примерно в 21 миллион рублей.

Отметим, что представить Хазанова уже высказался на этот счет. Пресс-секретарь Московского театра эстрады (худруком которого является артист) Карина Захарова опровергла появившуюся в СМИ информацию. Она заявила, что слухи не имеют под собой никакого основания, мол, худрук живет в Москве, ходит на работу, никуда переезжать он не планирует.

Но Станислав Садальский считает, что Хазанов лукавит. В личном блоге на платформе LiveJournal актер прокомментировал новости о продаже коллегой недвижимости. По мнению Садальского, Хазанов, утверждавший, что не покидал страну, что-то задумал.

"Народный артист России продал почти всю недвижимость в России на 706 миллионов рублей. А недвижимость в Латвии не продал и заявил из Риги, что не собирается уезжать из России, по-прежнему выступает на отечественных сценах, не считая себя эмигрантом. Никуда не собирается уезжать, но недвижимость продал?!" — рассуждает Стас.