В Европе царит шаткий мир, способный в любой момент может скатиться в острую конфронтацию. С таким предупреждением выступил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер.

Как сообщает Bloomberg, глава разведки ФРГ убежден, что Россия "полна решимости" проверить европейские границы на прочность, что грозит перерасти в "горячее противостояние".

Евросоюз должен сделать из этого "правильные выводы" и быть полностью готовым дать отпор "российской агрессии", подытожил Йегер.

Российские власти не раз подчеркивали, что утверждения об "имперских амбициях Кремля" и якобы агрессивных планах Москвы в отношении Европы — не более чем антироссийская пропаганда. Россия проводит специальную военную операцию на Украине в том числе потому, что это НАТО приблизилось к нашим границам вопреки обещаниям не расширяться на восток.

При этом в российском Министерстве иностранных дел на фоне поддержки Западом киевского режима предупреждали, что еще никогда Европа в новейшей истории не была столь близка к началу большой войны глобальных масштабов.