Рекордный грибной бум зафиксировали в лесах столичного региона

Аномально теплое начало осени сделало грибникам особый подарок: в столичном регионе наблюдается рекордное количество грибов лисичек. Об этом рассказал в понедельник, 13 октября, кандидат биологических наук Павел Глазков.

Как пояснил специалист в интервью АГН "Москва", в лесах Московского региона сейчас встречаются вешенки, осенние и зимние опята, говорушки, ежовики, рядовки, сыроежки и лисички. Глазков рассказал, что перечисленные виды грибов "бьют рекорды по массовости в этом году" и "до сих пор еще встречаются прямо в масштабах, что их можно собирать и жарить".

Биолог напомнил, что грибы нельзя собирать ближе нескольких сотен метров от дорог, если только речь не идет о лесной проселочной дороге. Также он повторил золотое правило грибников: если гриб не знаем — не собираем.

"Тихая охота" — занятие не столь безопасное, как многим кажется. С 1 мая до начала сентября на горячую линию "ЛизаАлерт" поступило больше 4 тысяч заявок о потерявшихся грибниках, 226 человек найдены погибшими. Специалисты напомнили, каких правил надо строго придерживаться, чтобы сбор грибов не закончился трагически.

Тем временем специалисты продолжают знакомство с разнообразием грибов на территории "Лосиного острова". Ученые ведущих научных институтов России вместе со специалистами столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды проводят такие наблюдения уже второй год.