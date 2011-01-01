"Привезла мне котлеты и пюре. Вся больница обомлела": Пугачева выхаживала молодого фаворита после комы, а потом жестоко предала его

Алла Борисовна не только расправлялась с неугодными ей исполнителями, но и изощренно мстила собственным фаворитам, впавшим в немилость. Так, спустя больше 10 лет заговорил Сергей Савин. Он был победителем "Фактора А", а после шоу его продвигала сама Примадонна. Интересно, что в нашумевшем интервью иноагенту Екатерине Гордеевой Пугачева сделала вид, что уже и забыла о Савине.

Бывший же фаворит народной артистки СССР прекрасно помнит их сотрудничество и чем оно обернулось. Сергей в эфире программы "Новые русские сенсации" рассказал, как исполнительница хита "Мадам Брошкина" отомстила ему за роман с другой.

Когда Савин познакомился с Пугачевой, ему было 26 лет. Это произошло в 2011 году. Парень с эффектной внешностью и чудесным голосом сразу приглянулся Примадонне. Певица взяла шефство над начинающим артистом и стала его продвигать. Когда признанный иноагентом Максим Галкин узнал о новом фаворите Аллы Борисовны, он занервничал.

На одном из мероприятий, которое было организованно для продвижения Савина, Галкин* не смог сдержать бушующих в нем эмоций. "По всем стенам развесили мои портреты. <…> Максим* сорвал фотографию, мою фотографию, мой портрет со стены и показал репортерам, что главный мужчина этого вечера не он, а я. <…> Не думаю, что Максиму* было очень приятно ее внимание ко мне", — поделился Сергей.

Когда с Савиным случилось несчастье, Примадонна бросилась его спасать. Певец угодил в ДТП и от полученных травм впал в кому. Как утверждает музыкант, Пугачева без раздумий отправилась к нему в больницу, хотя на тот день была запланирована ее свадьба с Галкиным*.

"Я однажды чуть не расстроил свадьбу Аллы Борисовны и Максима Галкина*. Но это была вынужденная мера, потому что я попал в автокатастрофу", — заявил Савин.

Певец до сих пор благодарен Примадонне за то, что она в тот сложнейший период обеспечила ему достойное лечение в больнице. "Приехала и привезла мне котлеты и пюре, которое она приготовила сама. Вся больница обомлела. Такое отношение может быть только либо к близкому родственнику, либо к любимому мужчине", — рассказал победитель шоу "Фактор А".

Но молодой певец совершил огромную ошибку. Вылечившись, он закрутил роман с клипмейкером Ириной Мироновой. Алла Борисовна взбесилась. Пугачева сочла, что фаворит на ее благосклонность ответил черной неблагодарностью и начала ему мстить. Одним махом Примадонна загубила и карьеру, и личную жизнь Савина.

"Со мной прекратили всяческие отношения, всяческие связи, всяческие контакты. Я был на тот момент раздавлен, у меня было разбито сердце. Признаюсь честно, даже плакал. Многие деятели шоу-бизнеса от меня отвернулись. <…> Я жил в полной бедности, выживал как мог", — рассказал Сергей.

*Признан иноагентом на территории России