Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Бывший президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму 21 октября — тогда начнется отбытие его срока по уголовному делу о преступном сговоре при финансировании избирательной кампании.

Суд приговорил политика к пяти годам лишения свободы еще в сентябре. Однако приговор был вынесен с отсрочкой исполнения наказания. Как сообщает Agence Franse-Presse, Саркози будет отбывать свой срок в тюрьму Санте, которая находится в 14-м административном округе Парижа.

Ранее Саркози, комментируя предстоящую ему отсидку, признался, что "ожидал чего угодно, но не этого". Экс-президент выразил убежденность в том, что при вынесении ему вердикта "были нарушены все границы закона", а реальных оснований для назначения ему тюремного срока не имелось.

Источники между тем рассказали, что Саркози предстоит отсидеть назначенный ему срок в блоке для "уязвимых лиц". Он известен во французских СМИ как "блок VIP", в который помещают известных людей для обеспечения их безопасности.