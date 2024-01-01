Состояние короля Карла III ухудшается с каждым днем: дворец в панике

Карл III борется с раком уже около двух лет. Букингемский дворец перестал скрывать болезнь короля в феврале 2024 года. Точный диагноз монарха не называется, но эксперты полагают, что у сына Елизаветы II может быть опухоль простаты с метастазами в кости, что характерно для его возраста и объясняет трудности с ходьбой.

Недавно Карл III принял участие в климатическом саммите COP30 в Лондоне. Появление короля на публике вызвало волну тревоги и спровоцировало самые мрачные прогнозы о его здоровье. Фотографии монарха, сделанные на форуме, облетели весь мир и шокировали народ: на снимках монарх выглядел крайне истощенным и бледным.

Как пишет издание Radar Online со ссылкой на собственные источники в Британии, в стенах Букингемского дворца настоящая паника. "Невозможно отфотошопить старческую немощь. То, что мы видим, — это реальность, скрывающаяся за короной, — монарх в упадке", — поделился инсайдер портала.

Карлу III резко хуже стало в конце лета. Ему тяжело передвигаться даже по территории собственного поместья в Норфолке, монарха изводит нескончаемая боль. При этом король не собирается передавать трон принцу Уильяму, он доводит себя до полного истощения, отказываясь сбавить рабочий ритм. Кажется, что желание Карла III исполнять свои обязанности любой ценой теперь вступает в жестокое противоречие с физическими возможностями его организма.

В Букингемском дворце летом, когда Карл III находился в Норфолке, провели репетицию его похорон. Операцию "Менайский мост" прогнали несколько раз, чтобы все точно были готовы к самому худшему сценарию. Также идет подготовка к возможному восхождению на престол Уильяма.

Усугубило ситуацию заявление принца Гарри. Дворец хотел бы как можно дольше скрывать реальное положение дел от народа, но младший сын короля заспешил в Лондон, объявив, что боится не успеть помириться с папой: "Я не знаю, сколько отцу осталось жить".