В Госдуме предложили автоматически ставить детей в очередь в детсад и школу при рождении

Парламентарии от фракции "Новые люди" обратились в Министерство цифрового развития России с предложением внедрить функцию автоматической поставки ребенка на очередь в детский сад и школу в момент регистрации рождения малыша.

Пока зачисление детей в детсады и школы происходит на основании личного заявления родителей и только при наличии свободных мест. Из-за этого, как отмечают авторы инициативы, многим семьям приходится самостоятельно подавать заявления с множеством документов либо лично посещая департамент образования, либо заполняя форму на портале "Госуслуги".

Чтобы упростить жизнь молодым родителям, депутаты предлагают ввести опцию выбора желаемого детсада и школы через портал "Госуслуги" или в МФЦ одновременно с получением свидетельства о рождении ребенка, сообщает РИА Новости.

В борьбе за счастливое детство маленьких россиян депутаты Государственной думы обратили внимание на игрушки. Депутат Яна Лантратова заявила, что "под влиянием западной культуры" игрушки становятся все более зловещими — детям намеренно "стирают границы добра и зла". В связи с этим в нижней палате парламента подготовили законопроект о психолого-педагогической экспертизе товаров для детей.

Помогать подрастающему поколению выбирать правильные ориентиры предлагается с помощью ветеранов спецоперации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в советские годы в школах вели уроки и занятия многие бывшие фронтовики, которые серьезно повлияли на детское мировоззрение. Поэтому и сейчас "хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель".