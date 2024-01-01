Речь о незамедлительной депортации из Латвии россиян, не подтвердивших на специальном экзамене знание латышского языка в установленные местными властями сроки, пока не идет. Об этом рассказали в понедельник, 13 октября, в посольстве России в прибалтийском государстве.

Как пояснили в дипмиссии, наступление 13 октября дедлайна по сдаче соответствующего экзамена не предполагает автоматически какую-либо немедленную депортацию.

Такая процедура может быть предпринята только по истечении 30-дневного срока с момента персонального вручения соответствующего решения сотрудником Госпрогранохраны Латвии, цитирует заявление посольства РИА Новости.

Русофобское правительство Латвии ужесточило миграционные правила в 2024 году. При этом 40% населения республики — русскоязычные. Тем не менее, не сдавшим экзамен по латышскому языку закрыли доступ к социальному обеспечению, хотя касается это преимущественно пенсионеров в весьма почтенном возрасте.

В соседней Литве русофобия также крепчает. Министр культуры прибалтийского государства Игнотас Адомавичюс вынужден был покинуть занимаемый пост по собственному желанию после отказа дать прямой ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Политик пожаловался, что после случившегося он и члены его семьи больше "не чувствуют себя в безопасности на улице".