Европейский союз выделил 10 миллионов евро на специальный трибунал, задуманный для рассмотрения "военных преступлений России". Об этом объявила в понедельник, 13 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам Каллас, прибывшей с визитом в Киев, в Брюсселе уже выделяют "финансирование для этого трибунала", сообщает Reuters.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский, встретившись с Каллас, подтвердил, что "есть решение выделить деньги от Европейского Союза" и "уже есть практические шаги, а не только призывы к этому".

Этому предшествовало заявление генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе о том, что европейцы продолжают масштабную подготовительную работу над так называемым специальным трибуналом против России. Речь идет о правовых инструментах, инфраструктуре и персонале.

При этом заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов отмечал, что угрозы ряды стран Евросоюза учредить антироссийский псевдотрибунал — всего лишь новый способ отнять деньги у населения Европы.