Россиян предупредили об очередях при въезде в Шенгенскую зону

Въезжающих в Шенгенскую зону граждан России могут ожидать задержки на пунктах пропуска. Об этом предупреждает в понедельник, 13 октября, российское посольство в Бельгии.

Как пояснили в дипломатической миссии, очереди и проволочки связаны со сбоями в работе единой европейской Системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), введенной в действие с 12 октября. Она обеспечивает сбор биометрических данных граждан третьих стран, включая Российскую Федерацию, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны как на въезд, так и на выезд.

Россиян призывают планировать поездки с учетом задержек — отводя дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных, сообщает ТАСС.

Ранее глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил, что вся Европа должна прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Политик посетовал на то, что его страна сталкивается "с нелегальными нарушителями границы и актами саботажа", в том числе с "пропагандистскими попытками повлиять на общественное мнение".

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что Москва не оставит без внимания и ответа "очередную безумную новеллу" чешских властей — они решили закрыть въезд обладателям российских дипломатических и служебных паспортов.