В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оборот вейпов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" направили обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву 14 октября с предложением ввести уголовную ответственность за продажу, изготовление, хранение и употребление вейпов.

Авторами инициативы стали первый замрук думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев и депутат Госдумы Елена Драпеко.

"Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые бы устанавливали чёткие меры ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним, по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств", — сказано в письме.

Такие меры позволят ликвидировать "серую зону" регулирования и исключить злоупотребления, считают в Госдуме.