В США презентовали новую пусковую установку для ракет Tomahawk

Линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk представила американская компания Oshkosh Defense. Об этом сообщили на сайте организации 13 октября.

В ходе выставки Ассоциации армии США Oshkosh Defense продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок.

Среди них многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Продемонстрированный экземпляр оснащен "четырьмя ракетами Tomahawk для поражения наземных целей", сообщили в компании.

Вторая установка — средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV). Эта установка оснащена реактивной системой залпового огня MLRS.

Кроме того, Oshkosh Defense представила мобильную установку для средств борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы L-MAV.