На протяжении продолжительного времени известная актриса Ирина Розанова жаловалась на проблемы со зрением. Врачи диагностировали у артистки катаракту: правый глаз был в критическом состоянии и почти не видел, на левом — тоже нашли помутнения, но поменьше.

В результате Ирине Розановой сделали операцию: хрусталик на правом глазу заменили на искусственный, и зрение на нем восстановилось. Сейчас известной актрисе выписали гормональные капли и отправили записываться на операцию на второй глаз, передает Mash.

Сама Ирина Розанова пока никак не прокомментировала информацию о проблемах со зрением. 64-летняя артистка ведет довольно закрытый образ жизни. Она крайне редко посещает светские мероприятия и снимается на телевидении, предпочитая тратить время на работу и близких людей.

Однако о чем действительно переживает артистка, так это о том, что так и не родила ребенка. Розанова признавалась, что это ее "больная тема". Однако она с удовольствием проводит время с детьми своего брата, которые уже сделали ее бабушкой. В них артистка души не чает.