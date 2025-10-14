ВС России ликвидировали переправу ВСУ в Харьковской области

Российская армия уничтожила понтонную переправу ВСУ с техникой в Харьковской области.

Наши бойцы выявили попытки ВСУ в ночное время суток навести понтонную переправу в районе населенного пункта Гороховатка Изюмского района и перебросить силы на восточный берег Оскольского водохранилища.

"Данные действия были своевременно выявлены - российские силы нанесли огневое поражение", - сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

ВСУ потеряли одно отделение личного состава и два автомобиля. Также повреждена одна боевая машина пехоты.

Ранее подразделения группировки войск "Запад" тем временем освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области.