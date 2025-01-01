В России предложили ввести потолок цен на АЗС

В России могут установить максимальный потолок цен на автозаправочных станциях.

С инициативой в Федеральную антимонопольную службу обратился Национальный автомобильный союз, сообщает газета "Известия". НАС предлагает рассчитывать специальный ценовой индекс - смотреть стоимость топлива в регионе на аналогичную дату предыдущего года и плюсовать инфляцию.

По словам главы автосоюза Антона Шапарина, действующие нормы законодательства регулируют только вертикально интегрированные компании, а независимые АЗС свободны в ценообразовании.

Ранее депутаты направила обращение главе ФАС с просьбой проверить работу поставщиков моторного топлива из-за роста цен. Темпы роста цен на топливо достигли самых высоких отметок в 2025 году - показатель "вдвое опережает официальную инфляцию и составляет 9,22%".