Сбежавший президент Мадагаскара отказался подавать в отставку

Российским туристам рекомендовали на время воздержаться от поездок на Мадагаскар. Об этом предупредили в нашем МИДе.

Страну захлестнули антиправительственные протесты против отключений электроэнергии и водоснабжения. Волнения переросли в стычки с правоохранителями. Действует комендантский час, есть жертвы.

Москва надеется, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны. Сообщается, что накануне президент островного государства Андри Радзуэлина покинул страну "ради собственной безопасности". По некоторым данным, он улетел в неизвестном направлении. Тем не менее, уходить в отставку он отказался, заявив, что способен управлять нацией.



