Среда станет самым холодным днем на этой неделе

Москвичей предупредили о похолодании в середине этой недели.

Среда станет самым холодным днем - столбик термометра не поднимется выше плюс 5 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ночь на четверг температура опустится до минус 2 градусов.

"Воздушные массы будут поступать из северной Атлантики", - объяснил похолодание синоптик.

С пятницы, 17 октября, в Москве начнется потепление. Воздух прогреется до плюс 11 градусов. Комфортная погода сохранится в выходные.